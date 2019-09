Pier Eringa oan de slach by CBR om lange wachttiden fuort te wurkjen

De eardere ProRail-baas Pier Eringa, fan Burchwert ôfkomstich, sil by it CBR oan de slach. De organisaasje hat grutte achterstannen by it fuortwurkjen fan de wachttiden foar minsken dy't harren keure litte moatte foar in rydbewiis. Minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer hat Eringa frege om te helpen by it oplossen fan de problemen. Eringa, dy't in soad ûnderfining as bestjoerder hat, sil de direksje fan it CBR bystean.