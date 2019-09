Week van de Alfabetisering fan start op It Hearrenfean

Net goed lêze of skriuwe kinne. It probleem is grutter as de measte minsken tinke: 2,5 miljoen Nederlanners ha der lêst fan. Yn de Week van de Alfabetisering, dy't no plakfynt, is der omtinken foar dizze groep. It is in probleem dat by sawol jong as âld spilet, ek yn Fryslân. Yn ús provinsje leit it oantal minsken dat muoite hat mei lêzen en/of skriuwen wat heger as yn de rest fan it lân.