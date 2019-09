Hiele wrâld is gek op fierljeppen: filmkes miljoenen kearen besjoen

In sprong fan Anne Galama, dy't op ferskate ynternasjonale ynternetkanalen te sjen is, waard yn totaal al sa'n 100 miljoen kear besjoen. Dat hat Lars Hoekstra fan de online-redaksje fan Omrop Fryslân berekkene. In filmke fan in sprong fan Nard Brandsma is allinnich op it Twitter-account fan de Ingelske sportsjoernalist Chris Hammer al mear as in miljoen kear besjoen en tûzenen kearen retweet.

Teye Dijk fan it Frysk Ljeppers Bûn is út de skroeven mei alle oandacht foar it fierljeppen op sosjale media. "Ik hearde it fan 'e wike foar it earst. It is natuerlik fabelachtich, ûnfoarstelber! Dat binne getallen, dat giet je begryp gewoan te boppe. Dat it sa faak sjoen wurdt en sa faak de wrâld oer gien is. Mar ja, it toant wol oan dat it fierljeppen in prachtige, spektakulêre 'kijksport' is."

Ekstra kânsen en mooglikheden

It Frysk Ljeppers Bûn hat tafallich moandeitejûn yn de bestjoersgearkomste praat oer it sukses fan de fierljepfilmkes yn de hiele wrâld, seit Dijk. Se wolle har der no oer beriede hoe't se harren foardiel hjir mei dwaan kinne foar de fierljepperij. Dijk: "Yn it ferline ha we ek wolris demonstraasjes jûn yn Japan en Súd-Koreä. Yn Súd-Koreä is der sels noch wat fan fierljeppen hingjen bleaun, op lokaal nivo. Mar ik soe my foarstelle kinne, dat it ek stimulearre wurdt om dat fierljeppen fierder de wrâld yn wer opnij op te pakken."