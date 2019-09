Rydfeardigensdei moat 50-plussers langer op 'e dyk hâlde

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) rjochtet har foaral op âlderein, om't harren refleksen yn it ferkear somtiden ôfnimme en om't der hieltyd mear nije regels by komme. "We willen dat ouderen langer veilig op de weg kunnen rijden. Met deze cursusdag kunnen we mensen tips geven waar ze meer aandacht aan moeten besteden. Zo kunnen we twijfels die ze hebben over hun rijstijl wegnemen", sa fertelt Wilma Rabe fan it SBV.