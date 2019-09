Protest op Skier tsjin gasboarringen: fjirtich minsken as mûntsen ferklaaid

'Laat ons niet zakken Schiermonnikoog' stiet op it boerd fan eilanner Maaike van Boven. Se is ien fan de âldste aksjefierders tsjin de gaswinning op it eilân en hat in dúdlike motivaasje dêrfoar. "Ik vind dat dit bewaard moet worden voor de kinderen. Die hebben het harder nodig dan wij. We moeten maar op andere dingen overgaan, daar zijn ze intelligent genoeg voor."

De stille tocht

Om harren miening krêft by te setten hawwe de aksjefierders tiisdeitemiddei buorden mei it logo yn de grûn plante. Dêrnei binne se yn optocht troch it doarp rûn, nei it gebou dêr't de minsken fan ONE-Dyas sieten om de Skiermûntseagers by te praten oer de foarnommen gaswinning. De hope is dat dit protest like suksesfol is as dat tsjin de plannen fan Engie. Dy plannen giene úteinlik net troch omdat der wjeraksel wie yn de Twadde Keamer, dy't der úteinlik oer giet.

Van Boven hat alris earder protestearre, yn Den Haag. Doe wiene se ek ferklaaid as mûntsen en hie se itselde boerd mei. "Ik wilde het bord eigenlijk weg doen, maar ik heb het nu weer nodig. Het gaat gewoon door", fertelt se. "Je moet tegen die grote bazen vechten en dat is niet makkelijk. Maar ik denk dat we toch wel weer winnen. Hoop ik."