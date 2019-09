Smoke mei net mear by tal skoallen, bedriuwen en sikehûs yn Smellingerlân

De gemeente Smellingerlân hat in spesjaal aksjeplan ûntwikkele foar in smookfrije en sûne generaasje. Dêryn is spesjaal omtinken foar smookfrije sônes yn gebieten dêr't bern komme, lykas by sportferieningen en skoallen. De gemeente helpt de organisaasjes dêrby. Dan giet it bygelyks om it mooglik meitsjen fan linen en buordsjes op gemeentegrûn, lykas by ROC Friese Poort.