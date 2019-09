Suprekôr is net helle, "mar dan besykje wy it takom jier wer"

Suppe is steande op in surfplank mei in peddel jin oer it wetter fuortbewege. It sintrum fan Ljouwert wie ôfsetten foar de supmanifestaasje. It sammelplak wie it wetter by De Harmonie. It rekôr waard dus net brutsen, mar dat deart Ritske Merkus fan de organisaasje net safolle. Der is wol in soad jeugd op ôfkommen en dan is it kwa promoasje slagge, seit er "En oars besykje wy takom jier wer it rekôr te brekken. It is net sa slim dat it in jierlikse happening wurdt."