Fryske dartbûn optein en ferrast oer grut toernoai yn Ljouwert

De Professional Darts Corporation, de PDC, sil yn septimber takom jier in European Tour organisearje yn Ljouwert: mei plak foar tûzenen minsken yn de seal, in grut poadium en telefyzjekamera's. Topdarters as Michael van Gerwen, en ek Danny Noppert fan De Jouwer komme dêr yn aksje.

"Moai foar it Fryske darten"

Foarsitter Tseard Douma fan it Fryske dartbûn is optein dat de PDC foar Fryslân keazen hat. "Foar de Fryske dartsport is dit in moaie ûntwikkeling. Wy dogge sels in protte foar de jeugd en dan docht hieltyd bliken dat sy har fergelykje mei de Van Gerwen's en de Noppert's fan dizze wrâld. No krije sy de kâns om yn it WTC as taskôger de grutte manlju te bewûnderjen, sûnder dêrfoar reizgje te hoegen."

Douma fynt it ek moai dat Friezen no de kâns krije om har op ynternasjonaal nivo te presintearjen. Der komt nammentlik in saneamde 'local qualifier', hjirfoar kin yn prinsipe elkenien him ynskriuwe. De bêst prestearjende darters yn dizze kwalifikaasje, meie meidwaan oan it grutte toernoai.