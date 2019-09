HEA! Houthannel Van der Heide

Nei hast 50 jier komt der in ein oan houthannel Van der Heide yn Jistrum. Eigener Jan van der Heide wurdt 68 jier en der is gjin opfolging. Eins hie Jan mei syn stúdzje ekonomy hiel wat oars kinnen. Mar by heit yn de saak wat sinten fertsjinje wie ek net ferkeard. En sa is er yn it bedriuw trochgien. Van der Heide hat gjin spyt: "It wie echt wat bysûnders".