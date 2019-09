Restaurearre skilderij 'Brugzicht met een boot' no te sjen foar publyk

Dit skilderij krige it Hearrenfeanster museum yn 1989. "Het is gered uit een pand aan de Herenwal in Heerenveen. Het was onderdeel van een behangsel en dit deel is uitgesneden."

Eartiids hold it berop fan hûsskilder wat hiel oars yn as no. Hûsskilders wiene eins hast keunstskilders. "Ze waren ontzettend goed in het schilderen van decoratieve elementen. Zij beschilderden dan het behang met een scene die de opdrachtgever graag wilde hebben", leit Palil-Trip út.

Famylje Bienema

Wêr't de opdrachtjouwer krekt om frege hie, is net bekend. Der is in fermoeden wa't de bewenner fan it pân wie. "We hebben het idee dat het de familie Bienema is geweest. Zij woonden in de buurt en we weten dat deze familie ook in het bezit was van een boeier."