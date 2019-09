Dielnimmers Digi-Taalhuis skriuwe poëzybondel

De bondel hat de namme 'Dichterbij, Tichterby' krigen. De gedichten binne skreaun yn de memmetaal fan de dielnimmers. Sa steane der bydragen yn it Taisk en it Arabysk yn de bondel. Njonken de gedichten yn de memmetaal fan de dielnimmers is ek in Nederlânske oersetting fan de gedichten yn de bondel opnommen.

It boek wurdt dizze wike op ferskillende plakken yn Noard-Fryslân presintearre. Tiisdei is de earste presintaasje: boargemaster Wassink fan Skylge nimt it earste eksimplaar fan de bondel yn ûntfangst yn de Skylger biblioteek.

Op www.ontdekdebieb.nl kinne jo sjen wêr't jo in eksimplaar krije kinne.