Leeuwarder amateurclub installeert camera's voor livestream en videoanalyse

Automatische samenvattingen

Het systeem kan zo ingesteld worden dat er automatisch samenvattingen worden gemaakt. Verder kan worden aangegeven waar de opnames zich op moeten richten, bijvoorbeeld corners. Dat wordt allemaal opgeslagen en trainers kunnen daar weer op terugvallen voor analyses. We zijn dan wel een amateurvereniging, maar het begint al aardig professioneel te worden, zegt voorzitter Van der Hoek.

Tests

Van der Hoek vertelt verder dat ONT in Opeinde al sinds een tijdje gebruik maakt van het concurrerende systeem Voetbal TV. Blauw Wit '34 is in Noord-Nederland de eerste club die het systeem 360 Sports Intellligence heeft. De installatie is in een vergevorderd stadium. Dinsdag worden de camera's ingeregeld en de komende weken gaan ze het systeem testen.

Het is de bedoeling dat alles werkt op 5 oktober, met de Leeuwarder derby Blauw Wit '34 - Leeuwarder Zwaluwen. Dan kan iedereen de wedstrijd volgen.