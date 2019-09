Ljouwerter amateurklup ynstallearret kamera's foar livestream en fideo-analyze

Automatyske gearfettingen

It systeem kinst sa ynstelle dat der automatysk gearfettingen makke wurde. Kinst ek oanjaan wêr't de opnames harren op rjochtsje moatte bygelyks corners. Dat wurdt allegearre opslein en trainers kinne der wer op weromfalle by analyze. Wy binne dan wol in amateurferiening, mar it begjint aardich profesjoneel te wurden, seit Van der Hoek.

Tests

Van der Hoek seit dat ONT yn De Pein al in skoftsje gebrûk makket fan it konkurrearjende systeem Voetbal TV. Blau Wyt '34 is yn Noard-Nederlân de earste klup dyt it systeem 360 Sports Intellligence brûkt. De ynstallaasje is fierhinne klear. Tiisdei wurde de kamera's ynregele en de kommende wiken binne der tests. It doel is dat alles wurket op 5 oktober, mei de Ljouwerter twastriid tusken Blau Wyt '34 en de Ljouwerter Sweltsjes. Dan kin elkenien meisjen mei de wedstriid.