Auke de Vries kriget tongersdei Gerrit Bennerpriis, freed giet eksposysje iepen

De Vries wûn de priis foar syn yndrukwekkende oeuvre, meastentiids yn de iepenbiere romte, ûnder oare yn Barcelona, Berlyn en Parys. Yn it Fries Museum is in kar út syn skulptueren te sjen. Der is ek in soart atelier neiboud dat sjen lit hoe't De Vries te wurk giet. Foar it jier 2000 makke De Vries in keunstprojekt fan it Fryske leger. Dat komt werom nei it museum yn Ljouwert. Mei de Gerrit Bennerpriis is in bedrach fan fiiftûzen euro anneks.