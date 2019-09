Takom jier grut ynternasjonaal darttoernoai yn Ljouwert

Oan dat toernoai dogge de bêste spilers fan de wrâld mei, lykas Michael van Gerwen, Rob Cross en Daryl Gurney. It fjild wurdt oanfolle mei ynternasjonale en Nederlânske 'qualifiers'. Ek de bêste Fryske darter, Danny Noppert fan De Jouwer, komt nei alle gedachten yn aksje.

Werom nei Fryslân

It is foar it earst sûnt 2007 dat de ynternasjonale darters fan de PDC wer nei Fryslân komme. Doe waard yn Thialf op It Hearrenfean foar it lêst in fliertoernoai hâlden.