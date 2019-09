Ien fan de rydbanen waard ôfsletten. De plysje en Rykswettersteat wiene oanwêzich om it ferkear oer de rydbaan dy't noch wol iepen wie te lieden.

By de ferkearsljochten oan de ein fan de ôfrit stie in frachtwein mei pech. Dêrtroch wie der noch in rydbaan blokearre.