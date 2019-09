Kampanje tsjin selsdeading: "Erover praten kan opluchten"

Yn it jier 2018 makken goed 1.800 Nederlanners in ein oan harren eigen libben. Lanlik sjoen giet it dan om in delgong fan 5 persint; yn Fryslân wie de delgong noch grutter: 10 persint. "We zien gelukkig een afname, maar je kunt niet zeggen dat het een structurele daling is. Daarvoor moet je toch over meerdere jaren kijken", seit Reinder van Zaane fan de GGD Fryslân.

Jongerein

Under minsken yn de leeftiid fan 20 oant 40 jier is it oantal selsdeadingen lykwols tanaam. Dêrom rjochtet GGD Fryslân him yn de kampanjewike op jongerein tusken de 12 en 27 jier. Ut ûndersyk fan 113 Zelfmoordpreventie docht bliken dat 1 op de 10 jongeren yn dizze leeftiidskategory selsmoardgedachten hat.

"We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden en te proberen het zelfdodingscijfer omlaag te krijgen. De boodschap daarbij is dat erover praten echt kan helpen en opluchten."