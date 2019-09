Groeiende belangstelling foar húswurkynstituten

De digitalisearing fan it ûnderwiis spilet de lêste jierren ek in wichtige rol: hieltyd mear âlden ha muoite om de bern te helpen by it digitale húswurk. It stiet faak net mear opskreaun yn de aginda's, mar ek mei koades op de kompjûter of it tablet.

Húswurkynsituten hâlde har net allinnich dwaande mei help by it húswurk, mar ek mei bylessen, eksamentraining, skripsjebegelieding en stúdzje- en beropskar. Allegear resaken dy't eins thúshearre by it reguliere ûnderwiis, soene je tinke, mar de praktyk is blykber oars.