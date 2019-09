Fryslân telt oer fyftjin jier goed 8.000 minder ynwenners

Mei elkoar sil it oantal ynwenners fan Nederlân krekt flink groeie. Mei in miljoen mear ynwenners as no telt ús lân 18,3 miljoen ynwenners. De groei komt lykwols wol foaral foar rekken fan de Rânestêd en de middelgrutte stêden. De hurdst groeiende gemeente yn Fryslân is Ljouwert. De prognoaze is dat yn 2035 goed 127.000 minsken yn de Fryske haadstêd wenje; in groei fan 4,2 prosint.

Utsein dat de Fryske befolking krimpt, is de ferwachting ek dat de fergrizing yn de Nederlânske rânegemeenten it hurdst gean sil. Yn de gemeenten Opsterlân, Eaststellingwerf, Weststellingwerf, Waadhoeke, Skiermûntseach en Skyge is yn 2035 mear as 30 prosint fan de ynwenners 65 jier of âlder. Yn 2018 wennen yn Fryslân goed 134.000 65-plussers. Yn 2035 binne dat der neffens de foarsizzingen mear as 174.000.