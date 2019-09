Heechspringer Douwe Amels fan Drachten is offisjeel selektearre foar it WK yn Doha yn Katar. It wurdt de twadde kear dat er meidocht oan it wrâldkampioenskip. De earste kear wie yn 2013, doe helle er de finale net. Amels hie him no wer kwalifisearre mei in sprong fan 2,28 meter, mar moast earst noch wachtsje op offisjeel berjocht.