Frou krijt wurkstraf foar leechrôvjen fan kuolkast fan buorfrou

In frou fan 63 jier hat in wurkstraf fan 60 oeren en in selstraf fan in moanne ûnder betingst oplein krigen foar stellerij. Se hie yn maaie de kuolkast fan de buorfrou yn de senioareflat yn Oentsjerk leechrôve. Se naam tsiis, ham, spek en in 'maaltijdsalade' mei, want se hie honger, sa sei se tsjin de plysjerjochter. Se wie dronken op it momint fan de stellerij.