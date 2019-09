Hydraloop: tûk apparaat om smoarch wetter yn hûs wer te brûken

Yn de Ljouwerter wyk Blitsaerd is it apparaat yn in tal nije wenningen test en ha ferskate partijen de bernesyktes derút helle. Sa binne bygelyks lytse lekkaazjes oplost en is it apparaat folle stiller makke.

Foar it apparaat, dat troch Hydraloop Systems by Wetsus yn Ljouwert ûntwikkele is, bestiet in soad ynternasjonale belangstelling. Dat is logysk om't genôch skjin drinkwetter hieltyd minder fanselssprekkend is.

De ferdrûging, it sâlter wurden en de ferduorsuming freegje allegear om suniger om te gean mei wetter. Yn lannen dêr't folle minder skjin drinkwetter beskikber is, spilet dit fansels noch sterker. Yn ús lân brûkt in persoan deis rûchwei 130 liter wetter.

Ut de proef docht bliken dat sa'n 85% dêrfan op 'e nij te brûken is. De proef waard moandei yn Ljouwert feestlik ôfsletten. Neffens bewenner Max Hietkamp wurket it wetter-recyclingsysteem no sa't it bedoeld is.