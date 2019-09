WK yn eigen lân foar Tristan Bangma is 'Wedstriid fan de Wike'

Trochdat Bangma foar in grut part blyn is, moat er mei in piloat ride. Op it ûnderdiel tandem komme se út en geane se foar goud. Dy kânsen binne it grutst op sneon. "De wedstriid op 'e dyk leit se better as de tiidrit. Sneon kinne se foar de oerwinning gean. As se dat tongersdei ek wolle, moatte se echt in goeie dei hawwe", wit sportferslachjouwer Andor Faber.