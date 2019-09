Wolvegeaster swierferwûne nei mishanneling Langsweagen, plysje siket tsjûgen

De plysje is op syk nei tsjûgen dy't mear witte oer in swiere mishanneling ôfrûne wykein yn Langsweagen. Yn de nacht fan sneon op snein fûn dat ynsidint plak, op de krusing tusken Het Hou en it Paradys. Ien slachtoffer leit noch hieltyd swierferwûne yn it sikehûs.