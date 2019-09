Pieter Weening selektearre foar WK hurdfytsen: "Bysûnder dat se my freegje"

"It is altyd noch wol bysûnder datst frege wurdst", seit Pieter Weening. Mooglik ha se him frege fanwegen syn jierrenlange ûnderfining. "Ik kin sûnder dûbele aginda ride. It doel is om ús kopman Mathieu van der Poel by it goud te bringen. Ik kin mysels hûndert prosint fuortsiferje."

Neffens de Harkyt is Van der Poel wol in kânshawwer, "mar Sagan is der ek by. It is simpel, Mathieu moat gewoan rêstich bliuwe en wy moatte him as ploech safier mooglik sjen te bringen."

Hoelang't de 38-jierrige Weening sels noch fytst, wit er noch net. "Ik ha noch net in nije ploech, mar ik ha der ek gjin stress fan. Komt der wat leuks foarby, dan fyts ik noch in jier. Ik bin oan it rûnsjen."