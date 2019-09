Pieter Weening is selektearre foar WK hurdfytsen

Hurdfytser Pieter Weening fan De Harkema is selektearre foar de weiwedstryd by it WK hurdfytsen, ein septimber yn Yorkshire yn Ingelân. Weening moat mei seis oaren kopman Matthieu van der Poel nei earemetaal en leafst nei de wrâldtitel ride. By de seleksje sit ek de Fryske Grinslanner Bauke Mollema.