Sportcast: "Cambuur spilet foar de top trije"

Tjisse Steenstra hat it punteklassemint wûn by it keatsen. De mannen fine wol dat Steenstra dit fertsjinnet. Neffens Faber ûntbrekt der noch ien ding yn syn karriêre: "Mei syn statuer en mei dat partoer hie hy de PC al lang in kear winne moatten."

Nyck de Vries liket it kampioenskip yn de Formule 2 foar it gripen te hawwen. Neffens Andries Bakker hoege wy him lykwols takom jier net te ferwachtsjen yn de Formule 1: "Der is eins noch mar ien plakje frij en De Vries is net de iennige dy't dêrfoar yn oanmerking komt." De nûmer twa fan de Formule 2 kriget wol in plakje yn de Formule 1. Arjen de Boer kin dat net begripe: "Ik fyn it fan de 'sotte' dat de nûmer twa wol in plakje in de Formule 1 krijt en de grutte winner net."