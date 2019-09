Hoe krije wy de Waadsee frij fan plestik?

It doel is om partijen en persoanen mei-inoar te ferbinen om fersmoarging fan de Waadsee tsjin te gean. De groep is yn jannewaris begûn en hat in plan fan oanpak mei fiif spearpunten makke. Sa wurket de groep oan in manier om himmelaksjes goed te koördinearjen. Dat moat dan barre mei help fan ynternet. Der komt ek in bestellist foar hoareka-ûndernimmers mei ûnder oare alternativen foar bygelyks plestik bekers en rytsjes.