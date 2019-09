LTO Noard: "Foarstel D66 foar ynkrimping feesteapel is bizar"

De regearingspartij wol mei dy maatregel de útstjit fan stikstof ferleegje en sa romte meitsje foar wenningbou. Yn it plan is gjin romte mear foar fyftich miljoen hinnen en seis miljoen bargen.

"Het Kamerlid stelt dat dit nodig zou zijn om uit de juridische stikstofimpasse te komen. Deze uitspraak is feitelijk onjuist en doet geen recht aan de complexiteit van de materie", sa lit LTO Noard witte.

Sektor docht al in soad

Neffens de organisaasje docht de sektor al in hiel soad oan fierdere ferduorsuming en fertsjinnet dy earder in komplimint as it mei de helte ferminderjen fan it tal bisten. "Het komt hard aan bij boerenfamilies als een volksvertegenwoordiger zegt dat de helft van hen geen bestaansrecht meer heeft."