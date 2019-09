Plan foar soarchwenten yn doarpshûs Skearnegoutum fan de baan

It plan foar soarchwenten yn it eardere doarpshûs Elim yn Skearnegoutum is fan de baan. Soarchynstelling Patyna hat har weromlutsen, om't der neffens harren net genôch draachflak foar it plan is yn it doarp. Doarpsbelang Skearnegoutum is min te sprekken oer dy útlis fan Patyna. Op de doarpswebside skriuwe se dat der tsientallen minsken nei de lêste ynformaasjegearkomste kamen.