Skealike paraffine oanspield op strannen fan Skylge en It Amelân

Mei skeppen en in shovel

It waaksachtige wite guod, ôfkomstich fan ruwe oalje, is net skealik foar minsken, seit ek wurdfierder Anne van der Meer fan Rykswettersteat. Wol foar fûgels en seehûnen dy't it opite. Oan no ta binne der allinnich meldingen kommen fan It Amelân en Skylge. Rykswettersteat hat mei de gemeenten ôfpraat dat se yn sokke gefallen in spesjale kalamiteite-oannimmer ynskeakelje. Op dit stuit meitsje tolve meiwurkers it strân fan Skylge skjin mei skeppen en mei de hannen. Der is boppedat in shovel ynset. Rykswettersteat hopet moandei of tiisdei ek op It Amelân los te gean mei it oprêden fan de paraffine op de stân.

Wat de kosten fan oprêden oanbelanget, is Van der Meer koart en dúdlik: dêr is in spesjaal potsje foar en it sil tige dreech wurde it skip te achterheljen dat de paraffine oerboard pompt hat.