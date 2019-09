Gold rush op Skylge: bisto dy dwerse pubersoan?

It is in bysûnder ferhaal dat al jierrenlang ferteld wurdt op jierdeifeestjes fan de famylje Van Eijk. Jierrenlyn wenne der in dwerse pubersoan yn harren hûs op Skylge, dy't sa lilk wie op syn mem dat er har earmbannen, earbellen en ringen út it raam smiet. Lang like it in fabel te wêzen, mar ferline wike fûn in buorman mei syn metaaldetektor twa gouden ringen werom. En no is de grutte fraach fansels: fan wa binne se?

Op facebook hat soan Steven van Eijk in oprop dien. De dwerse pubersoan of de mem kinne har melde by de famylje en krije dan de gouden ringen werom.