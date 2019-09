It is noch simmer, mar Rykswettersteat test alfêst it materiaal foar de winter

Foardat it echt winter wurdt, moat alle materiaal yn oarder wêze. Rykswettersteat is op De Jouwer dêrom drok dwaande mei it testen fan it materiaal. Peter Snippe is de koördinator fan de hiele ynspeksje. "De aannemer komt met de vrachtwagens, zodat we kunnen kijken of alles functioneert, zodat we aan de bak kunnen als dat straks nodig is."

"Klaar voor de klus"

De sâltstruiweinen, de snieskowers: alles wurdt ûnder hannen naam. "We hebben nog geen mankementen gezien", stelt Snippe ús gerêst. "Dit is ontzettend belangrijk. Je moet er niet aan denken dat het materiaal niet werkt wanneer dat midden in de nacht nodig is." Tiisdei wurdt dêrom al it materiaal test yn Harns en woansdei yn Drachten.

Strange easken

Mar is it net wat te betiid om de boel no al te testen. "Dat is een eis van Rijkswaterstaat", leit Snippe út. "Voor 1 oktober willen we alles gereed hebben staan, want dan begint voor ons het gladheidsseizoen."