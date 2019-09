Rydt Nyck de Vries kommend jier tsjin Max Verstappen yn de Formule 1?

De komplete top trije fan de Formule 2 fan it ôfrûne seizoen (George Russell, Lando Norris en Alexander Albon) rydt no yn de Formule 1. De kâns dat De Vries dyselde stap makket, liket lykwols lyts. De stuolledûns yn de Formule 1 komt noch net echt op gong, en it liket der net op dat dêr feroaring yn komt. Dan is der simpel sein gewoan gjin plak foar de Fryske autoracer.

'Ferkearde stal'

In oare reden dy't de kânsen fan De Vries lytser makket, is dat er sûnt dit jier gjin diel mear útmakket fan de stâl fan McLaren. Hy wurdt wol stipe troch de Audi Sport Racing Academy, mar Audi hat hielendal gjin team yn de Formule 1. It leit dus folle mear foar de hân dat De Vries kommend seizoen yn de Formule E of de DTM rydt, dêr't Audi wol oan dielnimt.

Te min jild

De lêste, mar seker net de ûnbelangrykste reden wêrom't we De Vries kommend seizoen nei alle gedachten net yn een Formule 1-auto sjogge, hat te krijen mei jild. De Vries hat gjin grutte jildsjitters sa as de Nederlanner Giedo van der Garde yn it ferline wol hie mei syn skoanheit, of sa as de hjoeddeiske Formule 1-rider Lance Stroll hat mei syn heit. Lawrence Stroll is de eigener fan it Formule 1-team Racing Point.

De Kanadees Nicholas Latifi is op it Formule 2-sirkwy de grutste konkurrint fan De Vries. Latifi hat in gruttere portomonee. Dat makket de kânsen fan De Vries bot lytser, ek al is hy de bêste as je allinne nei de racekwaliteiten sjogge.