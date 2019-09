Provinsje lit doar foar Eilân op in kier stean

De organisaasje fan it festival hat sneon al witte litten dat it evenemint net trochgiet. Hoogland lit de doar noch op in kier stean. "It wurdt in poepetoer, mar ik wol der dochs nochris goed nei sjen", sa sei er.

Nei de earste útspraak fan de foarsjenningerjochter die Hoogland de suggestje oan de organisaasje, om it hiele festival op in oare lokaasje te hâlden. Hy joech oan dat it miskien it bêste by in boer op it lân holden wurde koe, sadat it net yn Natura 2000-gebiet falt.

De organisaasje besleat om ien poadium te ferpleatsen, de rest soe wol gewoan sa as pland by it Meertje van Hee plakfine moatte. "Ik hie dat wol wat rommer sjen wollen, mar dat is net bard", sa sei Hoogland.