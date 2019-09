Wrâldtitel komt no wol hiel tichtby foar Nyck De Vries

Nyck de Vries is snein yn de Formule 2 opnij as tredde einige. Op it sirkwy fan Monza yn Italië moast de koereur út Twellingea by de sprintrace de Britten Jack Aitken en Jordan King foargean litte. De Vries profitearre fan in straf fan de Japanner Nobuharu Matsushita. Dêrtroch skode hy op nei it tredde plak.