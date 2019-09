LIVE: Admiraliteitsdagen yn Dokkum mei tsjerketsjinst en konsert fan Sela

Dokkum stiet dit wykein wer yn it teken fan de Admiraliteitsdagen. Mei op snein in iepenlofttsjinst op de Zijl. De tsjerketsjinst hat as tema 'Durf!' en wurdt organisearre troch ferskillende Dokkumer tsjerken. Foargongers binne pastoar Paul, Hilde Karssies en dûmny Geert van Wieren. De muzikale begelieding is fan de populêre kristilike band Sela. Oanslutend jout Sela ek noch in konsert. De tsjinst, dy't om 10.00 oere begjint, en it konsert binne hjirûnder live te folgjen yn in gearwurking mei tsientallen frijwilligers fan streekomrop RTV NOF.