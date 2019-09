Wikseljende resultaten foar Fryske kuorballers

Yn de útwedstriid tsjin AKC Rohda út Badhoevedorp wie Mid-Fryslân mei 18-13 te sterk foar de thúsploech.

KF Hearrenfean moast it dwaan mei in ferliespartij tsjin Wageningen. De Feansters ferlearen mei 25-19.

LDODK is it nije kuorbalseizoen goed begûn. Yn de iepeningswedstriid tsjin KCC/SO pakten se de winst. Op it thúsfjild waard it 19-17 foar de Gordyksters.

SCO ferlear yn Aldeholtpea de thúswedstriid tsjin Oost-Arnhem mei 17-14.