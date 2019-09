Arends en Pel ferlieze finale ATP Challengertoernoai

Sander Arends en David Pel hawwe de finale om it ATP Challengertoernoai yn it Frânske Cassis ferlern. Op basis fan de wrâldranglist wienen se favoryt, mar de Nederlanner Sem Verbeek en de Sweed Andre Goransson stutsen in stokje foar de winst fan Arends en Pel. It waard in trije sets 7-6, 4-6, en 11-9.