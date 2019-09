Henk de Jong wiis mei doelpunten fan ynfallers: "Dat is moai foar de groep"

Cambuur wûn de útwedstriid tsjin Telstar mei 2-0, mar it wie gjin maklike wedstriid. "Yn de earste helte hiene we it beslisse moatten."

Ragnar Oratmangoen soe foar it earst yn de basis begjinne, mar trochdat er op de lêste training te let wie, starte hy op de bank. "Ik was door mijn wekker heen geslapen. Heel ongelukkig natuurlijk."

Oratmangoen hat fuortendaliks in nije wekker kocht. "Ik gebruikte mijn telefoon. Maar dit moet niet nog een keer gebeuren. Het was echt een zuur moment. Toen ik aankwam zaten de jongens al te ontbijten."