Oude kwaal kan Zonderland deelname aan WK kosten

Door de verstoorde voorbereiding twijfelt Zonderland nu over zijn deelname aan het WK. "Gewoonweg is het alleen nog de puntjes op de 'i' zetten. Nu is dat anders."

Interlandwedstrijden

Ondanks de gezondheidsproblemen kwam Zonderland zaterdag wel in actie bij de interlandwedstrijden. De Nederlandse turners eindigden in Heerenveen achter Turkije als tweede.

Het Nederlands vijftal, met Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Bram Louwije, behaalden een totaalscore van 246,75 punten. Zonderland zat, vanwege zijn fysieke problemen, niet bij het eerste team. Hij kwam uit voor Nederland II.

Olympische missie

Over twee weken is er nog een interlandwedstrijd in Heerenveen. Dan is voor Zonderland de deadline, die hij zelf gesteld heeft, om te weten waar hij aan toe is. "Dan wil ik duidelijk hebben of ik wel of niet naar het WK ga", zegt Zonderland.

De bijholteontsteking kan van invloed zijn op het Nederlandse team. Nederland wil zich op het WK als team plaatsen voor de Olypmische Spelen van komend jaar. Als Zonderland er niet bij is wordt dat een stuk lastiger.