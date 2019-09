In wynhoas hat foar problemen soarge op de Hegemer Mar. By in sylwedstriid binne dêr twa boaten omslein. Neffens in tsjûge wie it in lytse slurf, dy't presys oer it wedstriidwetter hinne kaam. It liket derop dat der net ien ferwûne rekke is.

Jelte van der Meer fan Skydrone Sloten makke de ûndersteande foto's.