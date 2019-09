Cambuur wint útwedstriid tsjin Telstar mei 2-0

It earste doelpunt waard makke yn de 24ste minút. In frije traap fan Robin Maulun einige nei in scrimmage foar de goal fia Robert Mühren by Jacobs, dy't fan tichtby de bal yn de goal tikje koe.

Fiif minuten foar de ein fan de wedstriid skoarde Bangura it twadde doelpunt neidat Stanley Akoy de bal breed foarjûn hie. Bangura stie yn in drege hoeke, mar koe de marzje ferdûbelje.