Kamminga wint Iepen NK skeelerjen yn Hallum, Ariëns nimt revâns

By de manlju naam Crispijn Ariëns revanche. De ald-ynwenner fan Wolvegea rûn ôfrûne jier noch de earste priis mis troch in flater fan de organisaasje, dy't him de ferkearde kant opstjoerde. Dit jier kaam de ynwenner fan Heerde wol as earste oer de streep. De 40-jierige Jouke Hoogeveen waard twadde. Mearfâldich wrâldkampioen skeelerjen Peter Michael út Nij-Seelân einige as tredde.