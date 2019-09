Harkemase Boys oan kop yn tredde difyzje nei winst yn Sassenheim

It earste doelpunt kaam yn de 40ste minút, doe't Bouius nei in corner de bal foar de fuotten krigen. Hy skoarde kalm yn de rjochterhoeke fan de goal. It twadde doelpunt kaam direkt nei de rêst. Nei in moaie oanfal oer de linkerflank skeat Bouius de bal opnij yn de rjochterhoeke. It wie syn fyftichste doelpunt yn tsjinst fan de Harkemase Boys.

Op basis fan it doelsaldo (+5) stiet Harkemase Boys no op in fjirde plak yn de kompetysje, achter Sparta Nijkerk (+6), Hoek (+7), en DVS '33 Ermelo (+9).

ONS Snits

ONS Snits hat sneon mei 2-2 lyk spile tsjin StyeDoCo. De Fryske doelpunten kamen op namme fan Nick Kuipers en Sam Crowther.