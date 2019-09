Zonderland twifelet oan WK fanwege 'âlde kwaal'

Troch de fersteurde tarieding twifelet Zonderland no oer de dielname oan it WK. "Normaalwei is it no allinne noch de puntsjes op de i sette. No is dat oars."

Ynterlânwedstriden

Nettsjinsteande de sûnensproblemen kaam Zonderland sneon wol yn aksje by de ynterlânwedstriden. De Nederlânske turners einigen yn Hearrenfean achter Turkije as twadde.

It Nederlânske fiiftal, mei Bart Deurloo, Rick Jacobs, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Bram Louwije, behelle in totaalscore van 246.75 punten. Zonderland siet, fanwege syn fysyke problemen, net by it earste team. Hy kaam út foar Nederlân II.

Olympyske missy

Oer twa wiken is der noch in ynterlânwedstriid yn Hearrenfean. Dan is foar Zonderland de deadline, dy't er sels steld hat, om te witten wêr't er oan ta is. "Dan wol ik dúdlik ha oft ik wol of net nei it WK gean", seit Zonderland.

De byholteûntstekking kin fan ynfloed wêze op it Nederlânske team. Nederlân wol him op it WK as team pleatse foar de Olympyske Spelen fan takom jier. As Zonderland der net by is, wurdt dat in stik dreger.