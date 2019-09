Leden Nationale Reserve beëdige yn sintrum Ljouwert

Leden fan it Korps Nationale Reserve ha allegear in gewoane baan of stúdzje. Se kinne elk momint oproppen wurde om ynset te wurden. Faak giet it om help by oefeningen fan de Lânmacht of fan it bewaken fan bygelyks in fleanfjild. Bert van Erkel fynt dat ien fan de belangrykste taken. Hy waard sneontemoarn beëdige. "In mijn werk ben ik alle dagen bezig met veiligheid. Nu kan ik wat bijdrage aan vrede en veiligheid. Het zit in m'n hart en nieren."

Hy sjocht himsels net as wykeinmilitêr. Van Erkel: "Nee, het is veel meer dan dat. Wat we doen is belangrijk. Denk aan het bewaken van gebouwen, de inzetbaarheid in geval van nood. Het is veel meer dan dat."