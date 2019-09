Frijwilligers rispje sied op de Ofslútdyk om fegetaasje te rêden

De 'gele hoornpapaver, zeelathyrus, blauwe walstro en gelobde melde': it binne allegear plantsjes dy't je sjogge op de Ofslútdyk. Guon binne sels sa seldsum dat se op de reade list stean. Mar de kommende jierren giet de dyk op de kop en hoe komt it dan mei al dat planteguod?

Ben Bruinsma fan Sint-Anne is der net gerêst op. Yn gearwurking mei de Fryske feriening foar fjildbiology koördinearret hy dêrom foar 'Het Levend Archief' it rispjen fan sied dat oer in pear jier dan werom siedde wurde kin. Yn de hoop dat de fegetaasje fan no, der dan rap opholpen wurde sil.

Twa kear wyks is Bruinsma op 'en paad en meikoarten sil er mei in ploechje sied rispje. Dat alles foar it rêden fan de kwetsbere fegetaasje.

Snein te hearren om 11.00 oere yn ús radioprogramma Buro de Vries.