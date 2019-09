Goed twahûndert Riedsters út fjouwer lannen treffe inoar yn feesttinte Rie

Rie belibbet in ynternasjonaal wykein, want it is dizze dagen it plak foar it Riedertreffen dat foar de sechde kear organisearre wurdt. Ynwenners út alle doarpen of gemeenten yn Europa mei de namme Ried komme dan byinoar. It giet njonken de doarpsbewenners fan it Fryske doarp Rie ek om Dútsers, Switsers en Eastenrikers.