Skylge akseptearret ferbod op dancefestival, mar tinkt wol nei oer mear juridyske stappen

De gemeente oerwaget in boaiemproseduere oan te spannen. Yn sa'n proseduere nimt de rjochter in definityf beslút. Dêrmei wol de gemeente dúdlik krije wat it betsjut dat de fergunning ôfwiisd is. De organisaasje soe in skeaclaim yntsjinje kinne, en it soe ek konsekwinsjes ha kinne foar oare festivals.

Foar it festival Eilân soe sa'n proseduere net mear útmeitsje. Dat hie no tongersdei begjinne moatten.

Organisaasje ferbjustere

De organisaasje fan Eilân is ferbjustere oer it skorsen fan de omjouwingsfergunning. De gemeente Skylge hie ek net tocht dat der in ferbod komme soe.

Op sosjale media skriuwt de organisaasje gjin wurden te hawwen foar it beslút fan de foarsjenningerjochter. "Tot onze verbijstering heeft de rechter ondanks de aanpassingen de vergunning weer opgeschort. Na drie jaar voorbereidingen, lijkt het ondanks alles niet mogelijk om Eilân door te laten gaan. We moeten ons verdiepen in de motivatie van de rechter voor we inhoudelijk verder kunnen reageren. Rest ons nu om jullie allemaal te bedanken voor het vertrouwen, jullie geduld en wij hebben er verder eigenlijk geen woorden voor."

De festivalorganisaasje is dochs noch hoopfol en komt sneon mei mear ynformaasje oer it al of net definityf ôfblazen fan Eilân. Se sizze ta dat yn dat gefal alle by harren kochte kaartsjes werombetelle wurde. Yn febrewaris wie it dancefestival yn in pear dagen útferkocht, fiiftûzen kaarten fleagen de doar út.